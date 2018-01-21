الرئيس الصومالي يعزل رئيس بلدية مقديشو ويعين خلفا له

عزل الرئيس الصومالي محمد عبد الله رئيس بلدية العاصمة مقديشو وعين وزير الإعلام خلفا له اليوم الأحد.

وأصدر الرئيس مرسوما بتعيين عبد الرحمن عمر عثمان رئيسا جديدا لبلدية العاصمة ليحل محل ثابت عبدي محمد. ولم يذكر مكتب الرئيس سببا لعزل محمد.

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وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أمس السبت أن محمد ورئيس الوزراء حسن علي خيري ليسا على وفاق، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك هو سبب إقالة محمد من المنصب.

جاء في بيان على موقع الحكومة على الإنترنت "بعد التشاور مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، قام الرئيس بتعيين عبد الرحمن عمر عثمان رئيسا جديدا للبلدية".

وقال سكان مقديشو إن قوات الأمن دخلت مكتب رئيس البلدية الليلة الماضية وسيطرت عليه. كما أغلقت القوات معظم الطرق في المدينة ولا تزال مغلقة اليوم الأحد.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من وزير الإعلام.