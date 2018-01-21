ملك الأردن: القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة لفلسطين

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصدر عدم استقرار محتمل.

© AFP 2018/ MICK TSIKAS / POOL ملك الأردن: لا يمكن تحقيق السلام الشامل إلا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

كما أكد العاهل الأردني خلال لقائه مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في عمان، بحسب وكالة "رويترز"، ضرورة التوصل لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين على حدود 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وكان بنس قد وصل إلى الأردن قادما من مصر في زيارة التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.