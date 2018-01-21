السعودية تبني 9 محطات تحلية مياه على البحر الأحمر

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين، و سمو ولي عهده الأمير على الأمر الكريم ببناء ٩ محطات تحلية مياه بتقنيات حديثة على ساحل البحر الأحمر بقيمة تتجاوز ملياري ريال، يتم تنفيذها خلال أقل من ١٨ شهرا ، وبطاقة إجمالية تبلغ ٢٤٠ ألف م٣ يوميا.— عبدالرحمن الفضلي (@AlfadleyA) January 20, 2018
وأكد الوزير على أن المحطات الجديدة "سيكون لها الأثر البالغ في الارتقاء بجودة خدمات المياه ونطاق تغطيتها، سعيا لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.. كما ستكون هذه المحطات رافدا قويا لعملنا في المؤسسة العامة للتحلية في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية".
سيكون لها الأثر البالغ في الارتقاء بجودة خدمات المياه ونطاق تغطيتها، سعيا لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.— عبدالرحمن الفضلي (@AlfadleyA) January 20, 2018
كما ستكون هذه المحطات رافدا قويا لعملنا في المؤسسة العامة للتحلية في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
ولم يكشف الوزير عن مصادر تمويل المحطات الجديدة، بحسب "روتيرز".
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