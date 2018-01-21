السعودية تبني 9 محطات تحلية مياه على البحر الأحمر

أكد عبد الرحمن الفضلي، وزير وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي إن المملكة تخطط لبناء تسع محطات تحلية مياه بتكلفة تتجاوز ملياري ريال (530 مليون دولار) على ساحل البحر الأحمر.

وأشار الوزير على حسابه الرسمي على "تويتر" أنه سيتم "تنفيذها خلال أقل من ١٨ شهرا ، وبطاقة إجمالية تبلغ ٢٤٠ ألف م٣ يوميا".

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين، و سمو ولي عهده الأمير على الأمر الكريم ببناء ٩ محطات تحلية مياه بتقنيات حديثة على ساحل البحر الأحمر بقيمة تتجاوز ملياري ريال، يتم تنفيذها خلال أقل من ١٨ شهرا ، وبطاقة إجمالية تبلغ ٢٤٠ ألف م٣ يوميا. — عبدالرحمن الفضلي (@AlfadleyA) January 20, 2018

​وأكد الوزير على أن المحطات الجديدة "سيكون لها الأثر البالغ في الارتقاء بجودة خدمات المياه ونطاق تغطيتها، سعيا لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.. كما ستكون هذه المحطات رافدا قويا لعملنا في المؤسسة العامة للتحلية في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية".

سيكون لها الأثر البالغ في الارتقاء بجودة خدمات المياه ونطاق تغطيتها، سعيا لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

كما ستكون هذه المحطات رافدا قويا لعملنا في المؤسسة العامة للتحلية في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية. — عبدالرحمن الفضلي (@AlfadleyA) January 20, 2018

​ولم يكشف الوزير عن مصادر تمويل المحطات الجديدة، بحسب "روتيرز".

وكانت السعودية قد أعلنت في 2016 إنها تنوي اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركات محلية وأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية.





وفي أغسطس/ آب قالت إنها ستبني منتجعات على نحو 50 جزيرة في البحر الأحمر وستستكمل المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي يدعمه صندوق الاستثمارات العامة في الربع الأول من 2022.