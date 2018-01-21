الجبير: السعودية ودول التحالف يعدون لإطلاق عملية إغاثة شاملة للشعب اليمني

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية ودول "تحالف دعم الشرعية" تعد لإطلاق عملية إغاثة شاملة للشعب اليمني.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن الجبير قوله، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، 21 يناير/كانون الثاني، إن "المملكة ودول التحالف العربي تعد لإطلاق عملية إغاثة شاملة للشعب اليمني"، متابعا "السعودية قدمت مساعدات إنسانية لليمن بقيمة تجاوزت 10.2 مليارات دولار".

واتهم الجبير، إيران بدعم جماعة "أنصار الله" في اليمن، قائلا "نظام إيران لا يزال يمد الحوثيين بالأسلحة للاعتداء على المملكة"، لافتا إلى أن "الحوثيين اعترضوا أكثر من 85 سفينة مساعدات إنسانية".

يتبع…