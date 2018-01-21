روحاني يؤكد لبارزاني دعم إيران للعراق الموحد

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن المستثمرين الإيرانيين على استعداد للتعاون في خطط تطوير إقليم كردستان.

وخلال استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، شدد روحانی، على ان الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تدعم توحید العراق وسیادة أراضیه قائلا:"لاریب أن القوی الأجنبیة لم ولن تشفق لشعوب المنطقة أبدا"، وذلك وفقاً لوكالة أبناء الطلبة الإيرانية " إسنا ".

وأشار الرئیس روحاني، إلی العلاقات التاریخیة المتجذرة بین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وأکراد العراق، مصرحاً أنه یجب توظیف کافة الجهود من أجل تعزیز العلاقات الودیة بین الشعبین.

وأکد الرئیس الإيراني أنه یجب أن تحصل کافة القومیات في دول المنطقة علی حقوقها الشرعیة في إطار الدستور وسیادة الأراضي، معلناً استعداد المستثمرین الایرانیین للشراکة في مشاریع کردستان العراق التنمویة مرحبا بتواجد التجار الأکراد في السوق الایرانیة قائلا: "نرید إیران والعراق أکثر إعماراً وتنمیة وهذا یخدم لصالح شعوب المنطقة برمتها".

من جانبه قال رئیس وزراء کردستان العراق نیجیرفان بارزاني: "نرید العراق الموحد ونری ان کافة الأطراف یجب ان تلتزم بالدستور العراقي و تتابع الحلول في اطار الدستور".

وأعرب رئیس وزراء کردستان العراق عن تقدیره لدعم إیران حكومة وشعب للعراق بوجه تنظیم داعش الارهابي وقال:"ننوه دائما بجهود ومساعدات الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في هذه المحاربة".

ودعا المستثمرین الایرانیین إلی المشارکة فی تنفیذ المشاریع التنمویة في إقلیم کردستان العراق، داعیا الی توثیق التعاون الاقتصادی مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.