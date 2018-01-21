"تحالف القوى العراقية": نحترم قرار المحكمة الاتحادية بإجراء انتخابات البرلمان بموعدها

أعلن تحالف القوى العراقية أنه سيحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد المقرر 12 أيار/ مايو المقبل، وعدم دستورية تأجيلها.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy المحكمة الاتحادية العراقية العليا تقرر عدم دستورية تأجيل الانتخابات البرلمانية

بغداد — سبوتنيك . وذكر بيان للتحالف، اليوم الأحد "يعلن تحالف القوى العراقية أنه سيحترم قرار المحكمة الاتحادية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد".

وقال رئيس الكتلة النيابية للتحالف صلاح الجبوري إن "قرار المحكمة الاتحادية نظر إلى الأمور الدستورية والقانونية، ولم ينظر إلى قلق ومخاوف تحالف القوى العراقية، والتي حددت بقرار من مجلس الوزراء".