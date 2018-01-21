تسجيل
14:52 21 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الجيش اللبناني في عرسال

    "إسلاميون" يتظاهرون في بيروت للمطالبة بالعفو عن سجناء من بينهم قتلة عساكر لبنانيين

    © REUTERS/ ALI HASHISHO
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    تظاهر عشرات الإسلاميين، اليوم الأحد، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بإصدار عفو عام يستفيد منه مئات المسجونين والموقوفين على خلفية أحداث أمنية شهدها لبنان خلال السنوات الماضية.

    موقع تفتيش في أحد شوارع مدينة بيروت
    © Sputnik. Ekaterina Chesnokova
    المحكمة العسكرية اللبنانية تصدر حكما بالإعدام على أحمد الأسير
    بيروت — سبوتنيك. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالعفو العام عن المسجونين الإسلاميين، بما في ذلك المتورطين في الاقتتال الذي شهدته مدينة طرابلس في شمال لبنان في السنوات الماضية، ومعارك بلدة عبرا بجنوب البلاد، بين الجيش اللبناني ومجموعة الشيخ السلفي أحمد الأسير الذي صدر بحقه حكم بالإعدام.

    واتهم أحد رجال الدين السنة البارزين في لبنان، سالم الرافعي، في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين ونقلتها عنه وسائل إعلام محلية، الحكومة اللبنانية باتخاذ الخطط الأمنية ذريعة لتزج بالشباب والفتيات في السجون، وشدد على أن "معظم الذين تم توقيفهم في الحملات التي نفذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية أبرياء".

    وأشار الرافعي إلى أن الموقوفين فيها كانوا "ضحايا تجاذبات سياسية"، ومطالبا بإطلاق سراحهم.

    شدد الرافعي على أن

    "شبابنا لم يهاجم ثكنات الجيش اللبناني، ولو فعلوا ذلك، لما كنا نقف اليوم للمطالبة بالعفو عنهم، بل كنا سنعتبرهم خائنين لبلدهم ودينهم".

    كما تطرق الرافعي إلى الاشتباكات التي وقعت في بلدة عبرا  المجاورة لمدينة صيدا بين الجيش اللبناني وجماعة أحمد الأسير في العام 2013، والتي انتهت باقتحام معقل الشيخ السلفي في مسجد بلال بن رباح، بعد معركة سقط فيها 12 عسكريا.

    وقال الرافعي إن "الشيخ الأسير تعرض حينها لمضايقات كثيرة، فأرسل وفدا إلى حاجز الجيش اللبناني للبحث في سبل وقف تلك المضايقات، ولكن طرفا ثالثا أطلق النار" وتسبب في تلك الاشتباكات.

    وأضاف أن مناصري الأسير لم يكونوا يريدون الاشتباك وحمل السلاح، لا بل أن الشيخ الأسير رفع الراية البيضاء، حين طلب منا التوسط لوقف المعركة"، مشيرا إلى أن "وفدا من هيئة العلماء المسلمين أجرى اتصالات مع الضابط المسؤول، ولكنه طلب منا الانتظار للبت في الأمر في اليوم التالي، وبعد إصرارنا على ضرورة الإسراع في الأمر، ذهب إلى غرفة مجاورة، وأجرى اتصالات، ثم عاد ليبلغنا بأنه من غير الممكن وقف المعركة، ما يعني أن قرارا كان قد اتخذ بتصفية حالة الشيخ أحمد الأسير".

    وقال الرافعي "إذا كنا لم نحمل الجيش اللبناني مسؤولية ما حدث، فإننا في الوقت ذاته نطالب بالعفو العام لشبابنا، لأن معظمهم بريء، وتم توقيفه نتيجة اعتقالات عشوائية"، مشددا على أنه "إذا كان أحد ما متورط في عمل أمني فلماذا يحاسب بسببه 99 بريئا".

    وتوجه الرافعي إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول "أوقفوا الظلم عنا إذا أردتم الحفاظ على النسيج السني"، مطالبا بالعفو العام لأن "شبابنا مظلومون".

    واقترح الرافعي "نفيا مؤقتا" لبعض الموقوفين الإسلاميين الذين "يمكن أن يثير بقاؤهم في لبنان حساسيات" في حال أُطلق سراحهم بموجب العفو العام، في ما بدا إشارة إلى الشيخ أحمد الأسير وآخرين.

    انظر أيضا:

    الجيش اللبناني: توقيف سوريين في شبعا لانتمائهم لجبهة النصرة
    الأمن اللبناني يوقف شبكة تراقب الجيش وتحول الأموال لـ"داعش" في سوريا
    الجيش اللبناني يحذر من المساس بالسلم الأهلي
    الجيش اللبناني: تحقيقاتنا لم تكشف وجود أي مخطط لعمليات اغتيال في البلاد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان, مظاهرة, الحكومة اللبنانية, الشيخ سالم الرافعي, أحمد الأسير, بيروت, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتاة تستعرض أمام مصور خلال مباراة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا 18 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    معاناة أطفال اليمن
    معاناة أطفال اليمن

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك