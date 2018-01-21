تسجيل
16:30 21 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    اجتماع لأحزاب وقوى سياسية مدنية في سوريا

    أحزاب وقوى سياسية سورية: سوتشي خطوة أولى نحو حوار وطني جاد يرسم ملامح الحل السياسي

    © Sputnik. Naowaf Ibrahim
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اجتمع ممثلوا أحزاب وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني سوريون في العاصمة دمشق، يوم أمس، وأصدروا بيانا صحفيا عبروا فيه عن ثقتهم و دعمهم لمؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب في سوتشي ودوره في المصالحة الوطنية السورية.

    الجيش التركي على الحدود السورية
    © REUTERS/ OSMAN ORSAL
    عفرين - تنسيق روسي تركي أم صراع مصالح
    وأكد المجتمعون أن مؤتمر سوتشي سيكون الخطوة الأولى نحو فتح مسار حوار وطني جاد يهدف إلى رسم ملامح الحل السياسي في إطار عملية سياسية ديمقراطية شاملة في سوريا.

    وفي بيان خاص لـ"سبوتنيك" أكد المجتمعون على الدعم الكامل لانعقاد مؤتمر الحوار السوري في سوتشي كخطوة هامة إلى انعقاد مؤتمر حوار وطني شامل على الأراضي السورية.

    وأشاروا في بيانهم إلى العمل على إصدار ورقة عمل تتضمن وثيقة تفاهم توضح أولويات السوريين في أي مؤتمر حوار وطني قادم.

    كما لفت بيان ممثلوا الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة اعتبار "مسار سوتشي" مسارا داعما للمسارات الأخرى كجنيف وأستانة وغيرها.

    ونوه البيان بأهمية دعم جميع مكونات المجتمع السوري والتي تؤمن بوحدة سوريا أرضا وشعبا وإشراكهم في العملية السياسية.

    إضافة إلى اعتبار الوثيقة الصادرة الصادرة عن هذه القوى كبيان مفتوح لانضمام كافة القوى الوطنية في داخل سورية أساسا ومن يشبهها في الخارج.

    مبعوث الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا الدولية الخاصة بالأزمة السورية، الكسندر لافرينتيف
    Sputnik
    حوار خاص لـ"سبوتنيك" مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا

    كما ذكر البيان اعتماد أن كل ما يطرح حول الدستور هو حق يتمتع به السوريون وأن أي إجراء فيما يخص الدستور هو حق للسوريين ويجب أن يكون على الأرض السورية.

    إضافة إلى إدانة الاحتلال التركي لأي جزء من الأراضي السورية "وما هو إلا اعتداء سافر على السيادة الوطنية".

    واختتم بيان الأحزاب والقوى ومنظمات المجتمع المدني بإدانة الوجود الأمريكي على الأراضي السورية واعتباره احتلال يشكل انتهاكا للسيادة السورية.

    وأخيرا تضمن البيان توصية بتشكيل لجنة تنظيمية مصغرة ومؤقتة بهدف المتابعة لتحقيق أهداف هذا اللقاء باستكمال دعوة كل الأطراف، ووضع جدول عمل لكل لقاء قادم والأمور الأخرى الضرورية.

    وذيل المؤتمرون بيانهم الذي صدر أمس السبت بتوقيع وموافقة القوى المجتمعة والممثلة بمجد نيازي ووضاح كيالي عن "حزب سوريا الوطن"، ونواف الملحم، فهد السيد عن "حزب الشعب"، بروين ابراهيم وجواد مشهدية عن "حزب

    الشباب للبناء والتغيير"، عبد القادر عبيد عن "الحزب السوري القومي الاجتماعي".

    إلى جانب كل من فيصل عزوز من لجنة متابعة الحوار، محمد جلبوط من "جمعية نور للإغاثة"، وربا ميرزا من "جمعية سوريا المدنية"، وديانا جبور من "جمعية تاء مبسوطة". وائتلاف قوى التكتل الوطني الديمقراطي ممثلا بالدكتور سليم الخراط.

    اجتماع لأحزاب وقوى سياسية مدنية في سوريا
    © Sputnik. Naowaf Ibrahim
    اجتماع لأحزاب وقوى سياسية مدنية في سوريا

    انظر أيضا:

    الأسد: العدوان التركي على عفرين لا يمكن فصله عن سياسية أنقرة الداعمة للإرهاب
    فرنسا تدعو لجلسة طارئة بمجلس الأمن ووقف إطلاق النار في عفرين
    القوات المسلحة التركية تعلن بدء العملية البرية في عفرين
    دبابات تركية تدخل عفرين وتدعم هجوم "الجيش الحر"
    الكلمات الدلالية:
    بيان صحفي, أحزاب سوريا, تركيا تحشد على الحدود السورية, اجتماع سوتشي, محادثات سوتشي, المصالحة السورية, أخبار أستانا, أخبار جنيف, سوريا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتاة تستعرض أمام مصور خلال مباراة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا 18 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    معاناة أطفال اليمن
    معاناة أطفال اليمن

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك