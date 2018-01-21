منظمة التعاون الإسلامي ترفض التدخل الإيراني في شؤون المنطقة

أصدر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، بيانه الختامي، مؤكدا على دعم السعودية في مواجهة الإرهاب.

وجاء في البيان الختامي أن "منظمة التعاون الإسلامي التدخل الإيراني في شؤون المنطقة"، مؤكدا دعم السعودية في مواجهة الإرهاب".

عاجل | البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي يؤكد على دعم #المملكة في مواجهة #الإرهاب ورفض تدخل #إيران في شؤون المنطقة. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2018

​​كما شدد البيان، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية، على "إدانة استمرار إيران في تزويد الميليشيات الحوثية بالسلاح والصواريخ".

عاجل | البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي يؤكد على دعم #المملكة في مواجهة #الإرهاب ورفض تدخل #إيران في شؤون المنطقة. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2018

وأضاف "ندين بشدة القصف الذي يستهدف المنشآت والمواطنين داخل الأراضي السعودية، وإطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة"، معتبرا ذلك عدوانا سافرا على الأراضي السعودية وتهديدا للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي.

وأكد الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل المشترك والدؤوب حتى لا يتحول اليمن إلى ملاذ لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية، ومصدر لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.

​وعقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية لبحث تداعيات إطلاق جماعة "أنصار الله" صاروخا باليستيا على مدينة الرياض، وذلك بناء على طلب المملكة.