"الحشد الشعبي" يرد على البحرين: مهمتنا قتال "داعش" وتحاولون جلب التأييد لنظامكم الفاسد

شدد القيادي في "الحشد الشعبي" كريم النوري على أن الحشد ليست لديه مهمة سوى قتال تنظيم "داعش" الإرهابي، مشددا على أن اتهامات وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة باطلة وزائفة.

© AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye ما حقيقة صدور مذكرات اعتقال بحق قادة الحشد الشعبي

بغداد — سبوتنيك . وقال النوري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ردا على اتهام البحرين للحشد بالتورط في عمليات إرهابية، إن "تصريحات وزير الداخلية البحريني مع الأسف من أجل تسويق الأزمة الداخلية والاحتجاج والثورة الشعبية في بلاده إلى خارج الحدود، ليحاول تحريض العامل الدولي والإقليمي لجلب التأييد لنظامه الفاسد".

وأضاف النوري

"نحن في الحشد نقاتل داعش، وليس لدينا مهمة أخرى غير قتال داعش، ونحن نأتمر بأوامر الحكومة العراقية، والحكومة وموقفها واضح"،

مؤكدا "نحن في الحشد نستنكر هذه الاتهامات الباطلة والزائفة ونرفضها".

وشدد القيادي في الحشد الشعبي على أنه "بدلا عن الاتهامات عليه — آل خليفة — دراسة ظروف شعبه، ومعرفة معاناة أبناء البحرين، بدلا عن جر دول الخليج ودرع الجزيرة لضرب وقمع الانتفاضة البحرينية".

وكان الوزير آل خليفة قال، خلال لقائه "نخبة من أبناء الوطن" بوقت سابق من اليوم، إنه جرى "اعتقال 47 عنصرا إرهابيا، من العناصر الرئيسية والذي ينتمي أغلبهم إلى 3 تنظيمات إرهابية"، متابعا "هذه الخلايا تمت إدارتها من العناصر الموجودة في إيران، وتقوم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، والحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، من أجل التدريب".

وأعلنت الداخلية البحرينية، في بيان اليوم الأحد "أكبر عملية أمنية استباقية، جرى خلالها إحباط عدد من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها ومنها الشروع في اغتيال عدد من المسئولين والشخصيات العامة واستهداف رجال الأمن".