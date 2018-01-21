وزير خارجية تركيا: كل من يعارض العملية العسكرية في عفرين يأخذ جانب الإرهابيين

قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الأول، إن كل من يعارض العملية التركية في منطقة عفرين بشمال سوريا يأخذ جانب الإرهابيين ويجب أن يعامل على هذا الأساس.

© AP Photo/ Tran Van Minh رغم نفي دمشق.. تركيا تؤكد إبلاغ سوريا بعملية عفرين قبل تنفيذها

وأضاف جاويش أوغلو خلال زيارته إلى العراق، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، "أنقرة تتوقع أن تساند فرنسا العملية التركية في عفرين ".

وتابع "إذا نقلت فرنسا أو دولة أخرى هذه المسألة، إلى مجلس الأمن الدولي، فستجد نفسها في موقف الدول التي تقف مع الإرهابيين، نحن لا نرى دواعي لنقل مسألة عملياتنا في عفرين إلى الأمم المتحدة".

وكانت باريس طالبت تركيا بضبط النفس في سوريا وقالت إنها ستدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بسبب الأوضاع في سوريا وتحديدا عفرين إدلب والغوطة.

وكان الجيش التركي قد أعلن، اليوم، بدء العملية البرية في عفرين السورية ضد القوات الكردية، قائلا "عملية غصن الزيتون البرية مستمرة حسب الخطة المرسومة لها".

إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد نفت، في وقت سابق، دخول الجيش التركي إلى عفرين، قائلة "القوات التركية وحلفاؤها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكن فشلوا بعد اشتباكات ضارية".