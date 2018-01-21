وزير خارجية تركيا: كل من يعارض العملية العسكرية في عفرين يأخذ جانب الإرهابيين

وتابع "إذا نقلت فرنسا أو دولة أخرى هذه المسألة، إلى مجلس الأمن الدولي، فستجد نفسها في موقف الدول التي تقف مع الإرهابيين، نحن لا نرى دواعي لنقل مسألة عملياتنا في عفرين إلى الأمم المتحدة".
وكانت باريس طالبت تركيا بضبط النفس في سوريا وقالت إنها ستدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بسبب الأوضاع في سوريا وتحديدا عفرين إدلب والغوطة.
وكان الجيش التركي قد أعلن، اليوم، بدء العملية البرية في عفرين السورية ضد القوات الكردية، قائلا "عملية غصن الزيتون البرية مستمرة حسب الخطة المرسومة لها".
إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد نفت، في وقت سابق، دخول الجيش التركي إلى عفرين، قائلة "القوات التركية وحلفاؤها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكن فشلوا بعد اشتباكات ضارية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)