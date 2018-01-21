برلين تعبر عن قلقها من المواجهة المسلحة بين تركيا والأكراد في سوريا

وقال غابرييل "نحن نتابع بقلق التطورات الجارية في شمال سوريا، المواجهة العسكرية بين تركيا والأكراد قد تؤدي إلى مخاطر لا يمكن تقدير عواقبها".
وكان الجيش التركي قد أعلن، اليوم، بدء العملية البرية في عفرين السورية ضد القوات الكردية، قائلا "عملية غصن الزيتون البرية مستمرة حسب الخطة المرسومة لها".
إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد نفت، في وقت سابق، دخول الجيش التركي إلى عفرين، قائلة "القوات التركية وحلفاؤها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكن فشلوا بعد اشتباكات ضارية".
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