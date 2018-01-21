برلين تعبر عن قلقها من المواجهة المسلحة بين تركيا والأكراد في سوريا

أعرب وزير الخارجية الألماني سيغمار غاربيل، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، عن قلق بلاده من المواجهة العسكرية بين تركيا والأكراد في مدينة عفرين شمال سوريا.

© AP Photo/ Tran Van Minh رغم نفي دمشق.. تركيا تؤكد إبلاغ سوريا بعملية عفرين قبل تنفيذها

القاهرة- سبوتنيك وشدد الوزير على أن المواجهة قد تؤدي إلى مخاطر عديدة.

وقال غابرييل "نحن نتابع بقلق التطورات الجارية في شمال سوريا، المواجهة العسكرية بين تركيا والأكراد قد تؤدي إلى مخاطر لا يمكن تقدير عواقبها".

وكان الجيش التركي قد أعلن، اليوم، بدء العملية البرية في عفرين السورية ضد القوات الكردية، قائلا "عملية غصن الزيتون البرية مستمرة حسب الخطة المرسومة لها".

إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية قد نفت، في وقت سابق، دخول الجيش التركي إلى عفرين، قائلة "القوات التركية وحلفاؤها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكن فشلوا بعد اشتباكات ضارية".