وزير الخارجية السعودي:إيران تتدخل في شؤون دول المنطقة وتشعل الفتن الطائفية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن منظمة التعاون الإسلامي أجمعت على ضرورة كف إيران عن دعم الميليشيات بالسلاح والصواريخ.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL إيران تدعو تركيا للحفاظ على وحدة سوريا خلال عملية عفرين وألا تكون لها أطماع هناك

وتابع قائلا إن "أنصار الله" تنفذ أجندة إيران في اليمن، حسب جريدة المدينة السعودية.

وأضاف الجبير: "مشاورتنا مستمرة مع المبعوث الدولي لبحث سبل تحقيق السلام في اليمن".

وقال اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني إن النظام الإيراني لا يزال يواصل تهريب الصواريخ لأنصار الله في اليمن، مما يشكل تهديدا لسلامة وأمن المنطقة، والأمن والسلم الدوليين.

وأوضح الجبير في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، أن مناطق مختلفة من المملكة تعرضت لاعتداءات الصواريخ الحوثية، لا سيما مكة المكرمة قبلة المسلمين، وقد زاد عدد تلك الصواريخ عن 300 صاروخ.