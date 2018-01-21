الجيش اليمني يمنع طائرة إماراتية من الهبوط في مطار عدن

منعت قوات الجيش اليمني، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، مروحية عسكرية إماراتية من الهبوط في مطار عدن الدولي.

صنعاء — سبوتنيك

© AP Photo/ Hani Mohammed المجلس الانتقالي بجنوب اليمن يرفض أي تواجد للقوى الشمالية على أرض الجنوب

ونقل موقع "عدن الغد" المستقل عن مصدر في مطار عدن الدولي قوله إن "قوات الحماية الرئاسية منعت مروحية تابعة للقوات المسلحة الإماراتية من الهبوط بالمطار مساء اليوم الأحد".

وأضاف الموقع أن "المروحية الإماراتية اضطرت لمغادرة الأجواء".

ولم تعلن أية جهة رسمية أسباب منع هبوط المروحية العسكرية الإماراتية حتى الآن.

وتقع اشتباكات متكررة بين قوات الحماية الرئاسية التابعة لقوات الرئيس هادي، وقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات التي يقودها نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، في عدن، جنوب غربي اليمن.

كما تشهد عدن اشتباكات بين قوات الرئيس هادي، ومسلحين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن اليمن.

وكانت وسائل إعلام محلية كشفت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن انتشار كثيف لقوات الحماية الرئاسية في مطار عدن الدولي، والمناطق المحيطة به بشكل مفاجئ.