الجيش اليمني يمنع طائرة إماراتية من الهبوط في مطار عدن

صنعاء — سبوتنيك
وأضاف الموقع أن "المروحية الإماراتية اضطرت لمغادرة الأجواء".
ولم تعلن أية جهة رسمية أسباب منع هبوط المروحية العسكرية الإماراتية حتى الآن.
وتقع اشتباكات متكررة بين قوات الحماية الرئاسية التابعة لقوات الرئيس هادي، وقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات التي يقودها نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، في عدن، جنوب غربي اليمن.
كما تشهد عدن اشتباكات بين قوات الرئيس هادي، ومسلحين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن اليمن.
وكانت وسائل إعلام محلية كشفت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن انتشار كثيف لقوات الحماية الرئاسية في مطار عدن الدولي، والمناطق المحيطة به بشكل مفاجئ.
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