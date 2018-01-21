إحصائية رسمية: 23 بالمئة فقط من السوريين آمنون غذائيا

أظهرت نتائج مسح "تقييم الأمن الغذائي" أعده المكتب المركزي السوري للإحصاء العام الماضي أن أقل من ربع سكان سوريا آمنون غذائيا بنسبة 23.4 بالمئة.

وأوضحت نتائج المسح أن النسبة المتبقية من السكان موزعة بين 45.6 بالمئة ضمن فئة معرض "هامشي" لانعدام الأمن الغذائي و31 بالمئة غير آمن غذائيا. بحسب ما نشره موقع " الوطن أونلاين ".

وأوضحت النتائج التي شملت 11 محافظة أن طرطوس هي الأعلى نسبة في الأمن الغذائي بـ38.3 بالمئة، بينما تعتبر حماة الأقل نسبة لناحية الأمن الغذائي بـ12.3 بالمئة.

وأكدت النتائج أن اللاذقية هي الأعلى ضمن فئة معرض "هامشي" لانعدام الأمن الغذائي بنسبة 54.4 بالمئة.