عودة التيار الكهربائي إلى الخرطوم بعد انقطاع جزئي عن أنحاء السودان

وأفاد الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، محمد عبد الرحيم جاويش، لوكالة "سبوتنيك"، بحدوث "انقطاع كامل للطاقة الكهربائية بولايات السودان، ما عدا ولايات دارفور الخمس وولاية غرب كردفان، والأولوية حاليا لاستعادة تيار الكهرباء وثم معرفة الأسباب التي أدت للانقطاع".
ونوه المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء عن "حدوث إطفاء كامل للشبكة في السادسة والخمسين دقيقة مساء اليوم (الرابعة والخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش)، وأنه تجري عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد، وأن الكهرباء ستعود تدريجيا".
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