فلسطينيون يحرقون صور نائب الرئيس الأمريكي

أحرقت مجموعة من الشبان الفلسطينيين الغاضبين، مساء اليوم الأحد، صورا لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، تنديدا بزيارته، التي يقوم بها لإسرائيل.

بيت لحم — سبوتنيك

© REUTERS/ Kim Hong-Ji نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وأشعل الشبان صور بنس، أمام كنيسة المهد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية في وقت ردد فيه المشاركون هتافات تندد بإعلان الرئيس الأميركي القدس عاصمة لإسرائيل وعزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس.

هذا وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية، يوم الثلاثاء المقبل، يوم غضب سيتخلله إضراب لكافة مناحي الحياة عدا المؤسسات التعليمية.

يذكر أن نائب الرئيس الأميركي وصل مساء اليوم، الى القدس في زيارة ستستمر يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الإسرائيليين وسيلقي خطابا في الكنيست.

ورفضت السلطة الفلسطينية استقبال بنس، الذي ستقتصر زيارته على إسرائيل وحدها.