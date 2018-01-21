مقتل قائد في قوات الرئيس هادي باليمن

احتدمت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف العربي، ومسلحي جماعة أنصار الله في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بالتزامن مع مواجهات في محافظة البيضاء والجوف.

صنعاء — سبوتنيك

© AP Photo/ Hani Mohammed أكثر من 17 قتيلا وجريحا بمعارك جنوب غربي اليمن

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت"، إن قوات الرئيس هادي صدت، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، هجوماً لمسلحي أنصار الله على منطقة القحيفة وقرية خدية بمديرية مقبنة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن

وأشار الموقع إلى سقوط قتلى وجرحى من أنصار الله خلال التصدي لهجومهم، وتكبيدهم خسائر بقصف مدفعي على تجمعات لهم في محيط قرية خدية.

ولفت إلى تجدد المواجهات بين قوات الرئيس هادي وأنصار الله في عزلة اليمن بمنطقة الطوير وجبل قهبان والقوز جنوب مديرية مقبنة، وتبادل الطرفان القصف المدفعي.

في السياق، أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل لمسلحي "أنصار الله" إلى مواقع عسكرية في تبة الكربة من جهة قرية تبيشعة وجبل المنعم غرب مدينة تعز، عقب مواجهات عنيفة في مناطق شرق جبل المنعم تركزت في منطقة الاشعاب وتبة الذئاب.

وقصفت مدفعية قوات الرئيس هادي موقعا لمسلحي "أنصار الله" في منطقة الربيعي غرب تعز، ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة 4 آخرين.

أما على صعيد المواجهات في الجهة الشرقية لمدينة تعز، ذكر "26 سبتمبرنت" أن الجيش اليمني تصدى لمحاولة تسلل لمسلحي "أنصار الله" على معسكر التشريفات، وكبدهم عددا من القتلى بينهم قياديان ميدانيان هما أبو عبدالله وأبو عوجاء، فيما جرح آخرون.

إلى ذلك، أسرت قوات الجيش اليمني قياديا ميدانيا في "أنصار الله" خلال تمشيط مزرعة شرق منطقة يختل شمال مديرية المخا الساحلية، فيما لقي خمسة من مرافقيه مصرعهم في مواجهات أثناء العملية.

في الأُثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" هاجموا مواقع للجيش اليمني في منطقة الهاملي بمديرية موزع، وأعطبوا بصواريخ موجهة 4 آليات عسكرية وسقط طواقمها بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أن مدفعية أنصار الله أعطبت عربة BMB للجيش اليمني بقصف استهدف تجمعات قرب المجمع الحكومي في الضباب غرب تعز.

على صعيد آخر، في محافظة البيضاء وسط اليمن، أشار المصدر أن مسلحي "أنصار الله" تمكنوا من السيطرة على جبل الشبكة والتباب المجاورة في مديرية ناطع، بهجوم واسع استهدف مواقع لقوات الرئيس هادي.

إلا أن الجيش اليمني أكد في موقعه "26 سبتمبرنت" ان قواته كسرت هجوما لمسلحي "أنصار الله" في مديرية ناطع، وكبدت المهاجمين قتلى وجرحى، واستعادت أسلحة وذخائر.

لافتا إلى أن طيران التحالف شن غارات جوية على مخزن أسلحة لأنصار الله في منطقة شعب المسوح بمديرية ناطع، أدت إلى تفجيره.

في محافظة الحديدة غرب اليمن، نفذ مسلحو "أنصار الله" عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني.

وأبلغ "سبوتنيك" مصدر ميداني في "أنصار الله" بأن مسلحي الجماعة هاجموا مواقع عسكرية في منطقة قطابا بمديرية الخوخة، وألحقوا خسائر في الجيش اليمني.

أما في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدف أنصار الله مواقع لقوات الرئيس هادي في مناطق وقز والبيضاء والغرفة بمديرية المصلوب.

وأعلنت وحدة القنص في "أنصار الله" مقتل 7 من قوات الرئيس هادي بعمليات لها في وادي شواق بمديرية الغيل، فيما لقي طاقم آلية للجيش اليمني مصرعهم في كمين بعبوة ناسفة في ذات المديرية.

كما تعرضت آلية أخرى للجيش اليمني إلى كمين بلغم في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، كما قتل قائد رفيع في قوات الرئيس هادي بنيران مسلحي أنصار الله في محافظة الجوف.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" مقتل اللواء ناجي محسن الدميني، نائب قائد لواء النصر، اثر استهدافه من جماعة أنصار الله في مواجهات بمنطقة صبرين بمديرية خب والشعف.

وفي الجهة الشرقية للعاصمة صنعاء، قصف مسلحو "أنصار الله" بقذائف المدفعية مواقع للجيش اليمني في تبة العلم وجبال يام الاستراتيجية بمديرية نهم.

وحسب مصدر محلي، أسفر القصف المدفعي عن وقوع قتلى وجرحى وإعطاب معدل رشاش عيار 14.5 ملم، مضيفا أن طيران التحالف شن غارتين على منطقة قطبين في المديرية وسط تحليق مكثف.

وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى 7 غارات لطيران التحالف توزعت بـ 3 غارات وادي صبر في مديرية سحار، وغارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، واستهدفت غارتان الطريق العام في مديرية غمر ومنطقة شجع في مديرية كتاف.

وقصف طيران التحالف مديريتا ميدي وحرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن بـ 5 غارات، واستهدف التحالف بـ 5 غارات جوية جنوب منطقة كهبوب في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن.

كما أغار طيران التحالف على مديرية صرواح في محافظة مارب شمال شرقي اليمن بـ 4 غارات.