مصر تعلق على رفض إثيوبيا مشاركة طرف محايد في محادثات سد النهضة

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر أعربت عن قلقها بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي عن رفض الاقتراح المصري بشأن مشاركة البنك الدولي في محادثات سد النهضة.

وأضاف أبوزيد، في مداخلة مع برنامج "كل يوم" على قناة "ON E" المصرية، مساء الأحد، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإثيوبي للتأكد من صحة تلك التصريحات.

© Sputnik. The Egyptian presidency إثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بشأن سد النهضة

وأوضح أن الجانب الإثيوبي رد بأن التصريحات "اقتطعت من سياقها"، مؤكدا أن وزير الخارجية المصري أعرب عن قلقه من التصريحات التي نشرت على الوكالة الرسمية.

وتابع، "من يعترض على الاقتراح المصري فليقدم أسبابا منطقية؛ لأن الأمر لا يتحمل المزيد من المماطلة"، مؤكدا أن مشاركة البنك الدولي لها أهمية كبرى بصفته طرفا محايدا ولديه خبرة كافية لإبداء الرأي.

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد أفادت، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا ميريام ديسالين، يرفض تحكيم البنك الدولي حول الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة.

ونقلت الوكالة عن ديسالين قوله، إن "إثيوبيا لا تقبل تحكيم طرف آخر في مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية ما دامت هناك فرصة لدى بلاده ومصر والسودان في حل الخلافات العالقة".