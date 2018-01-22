الجيش السوري يبدأ بتصفية مجموعة جبهة "النصرة" في محافظة إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الحكومية السورية ووحدات الدفاع الشعبي بدأت بتصفية مجموعة "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا)، المطوقة في الجزء الشرقي من محافظة إدلب.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم: "بدأت القوات الحكومية السورية ووحدات الدفاع الشعبي بتصفية مجموعة التنظيم الإرهابي "جبهة النصرة" المطوقة في الجزء الشرقي من محافظة إدلب، والتي يبلغ تعدادها أكثر من 1500 مسلح. لدى المجموعة من السلاح الدبابات ومركبات المشاة القتالية والمدفعية الميدانية وقذائف الهاون".

تجدر الإشارة إلى أنه عبر العمليات الهجومية خلال اليوم الماضي، تقدمت وحدات القوات السورية ستة كيلومترات إلى الشمال من مطار أبو ضهور. وتم تحرير 24 قرية من المسلحين.