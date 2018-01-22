المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد تجاوب جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات

ودعا المبعوث الأممي جميع أطراف الأزمة في اليمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للانخراط بشكل تام في العملية السياسية وبنوايا حسنة.
ويأتي تصريح ولد الشيخ عقب لقاءات أجراها في العاصمة السعودية الرياض مع قيادات يمنية وخليجية وسفراء بهدف الدفع بجهود استئناف التفاوض.
كما أنه جاء بعد أيام من زيارة نائبه معين شريم، لصنعاء، ولقائه قيادات "أنصار الله" والمؤتمر الشعبي العام، وخروجه بانطباع إيجابي، عن نية الأطراف السياسية المعنية باستئناف المشاورات والوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات.
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