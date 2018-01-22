المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد تجاوب جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تجاوب جميع الأطراف مع جهود استئناف المفاوضات للبحث عن حل سياسي للأزمة في اليمن.

© AP Photo/ Hani Mohammed المجلس الانتقالي بجنوب اليمن يرفض أي تواجد للقوى الشمالية على أرض الجنوب

صنعاء — سبوتنيك. وقال السيد ولد الشيخ أحمد في تغريدة له على تويتر: "تجاوبت جميع الأطراف مع الجهود الرامية إلى استئناف المسار السياسي".

ودعا المبعوث الأممي جميع أطراف الأزمة في اليمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للانخراط بشكل تام في العملية السياسية وبنوايا حسنة.

ويأتي تصريح ولد الشيخ عقب لقاءات أجراها في العاصمة السعودية الرياض مع قيادات يمنية وخليجية وسفراء بهدف الدفع بجهود استئناف التفاوض.

كما أنه جاء بعد أيام من زيارة نائبه معين شريم، لصنعاء، ولقائه قيادات "أنصار الله" والمؤتمر الشعبي العام، وخروجه بانطباع إيجابي، عن نية الأطراف السياسية المعنية باستئناف المشاورات والوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات.