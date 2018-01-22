عناق "استثنائي" بين مسؤولي دولتين عربيتين بينهما خلافات حادة (صورة)

حاز عناق حار حدث بين وزيري خارجية دولتين عربيتين، على اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين، أمس الأحد، في وقت تشهد فيه العلاقة بين بلديهما توترا.

© AP Photo/ Mohammad Hannon تطورات جديدة في أزمة الجزائر والمغرب

شهدت الجزائر، أمس، عناقا حارا بين وزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره المغربي ناصر بوريطة، في وقت تشهد فيه العلاقة بين البلدين توترا، بسبب اتهامات جزائرية للمغرب بمحاولة إغراقها بالمخدرات وبتبيض أموال الحشيش.

وظهر ممثلا خارجية البلدين متعانقين ويمسكان بيد بعضهما، خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول 5+5، التي تحتضن الجزائر دورتها الـ14، حيث حلّ رئيس الدبلوماسية المغربية ضيفا على الجزائر، في أول زيارة لوزير خارجية مغربي للجزائر منذ 2012، بسبب وجود توتر في العلاقات في البلدين، زادت من حدتها تصريحات الوزير الجزائري عبد القادر مساهل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي اتهم المغرب بتبييض أموال الحشيش من أجل النهوض باقتصادها.