شرطة أربيل تكثف جهودها للعثور على جثة "هتلر"

أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الاثنين، عن سقوط شاب بسيارته في أحد الأنهر غرب المحافظة، بسبب قيادته السريعة.

وقالت المديرية في بيان إن "شابا يدعى هتلر درويش شوكت يبلغ الثامنة عشر من العمر سقط بسيارته في نهر الزاب غربي أربيل"، عازية أسباب الحادث إلى قيادته السريعة وفقدانه للسيطرة على سيارته"، بحسب "السومرية نيوز".

وأضافت المديرية أن "سائق السيارة لقي مصرعه غرقا في النهر"، مشيرة إلى أن "فرق الإنقاذ باشرت بالبحث عن جثته".

يذكر أن الطرق الخارجية في إقليم كردستان تشهد حوادث سير بشكل ملحوظ، ويعزو المختصون أسبابها إلى سرعة القيادة وضيق الطرق وكثافة المرور.