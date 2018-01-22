مجلس النواب العراقي يصدق على قرار إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 مايو

وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني، بالإجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد 12 مايو/ أيار المقبل.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy المحكمة الاتحادية العراقية العليا تقرر عدم دستورية تأجيل الانتخابات البرلمانية

بغداد — سبوتنيك . وقال مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك": "إن مجلس النواب وافق بالإجماع خلال جلسته اليوم الاثنين على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد 12 مايو /أيار 2018".

وأضاف المصدر أن قرار التصويت تضمن أنه "على الحكومة الالتزام بتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين والاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق، وحصر السلاح بيد الدولة خلال فترة الدعاية الانتخابية، وضمان عدم مشاركة الأحزاب التي تملك أجنحة مسلحة".

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قررت، أمس الأحد، عدم دستورية تأجيل الانتخابات البرلمانية، وثبتت موعد إجرائها المقرر في أيار/ مايو المقبل.

وتنص المادة 56/ ثانيا من الدستور العراقي على إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة".