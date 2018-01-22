القوات الكردية تجبر الجيش التركي وحلفاءه على التراجع في عفرين

أعلن رئيس ممثلية أكراد سوريا في موسكو، رودي عثمان، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الكردية أجبرت القوات التركية والجماعات المرتبطة بها على التراجع.

© AP Photo/ Germano Assad تركيا: العملية العسكرية في عفرين لها تأثير "محدود جدا" على الاقتصاد والميزانية

وبحسب عثمان، حاول جنود من الجيش التركي وعناصر من المعارضة السورية المسلحة الوصول إلى مدينة عفرين السورية بمساعدة غطاء جوي تركي استهدف بالصواريخ مواقع للقوات الكردية المنتشرة في المدينة، لكن محاولة الخرق باءت بالفشل واستطاعت "قوات سوريا الديموقراطية" من صد الهجوم من 5 محاور مختلفة.

وقال عثمان: "المواقع التي حاولوا السيطرة عليها انسحبوا منها بعد ذلك". وأضاف عثمان: "قتل من الأتراك حوالي 10 جنود وأكثر من 20 عنصرا تابعين للمعارضة المسلحة السورية وتم نقلهم إلى مدينة إعزاز السورية المحاذية للحدود التركية".

وكانت تركيا قد أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية عفرين في ريف حلب شمال غربي سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون".