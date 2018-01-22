لافروف عن العملية التركية في عفرين: نحن ندعو لاحترام وحدة الأراضي السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو فيما يتعلق بالوضع في عفرين السورية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام السلامة الإقليمية للشرق الأوسط.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو: "نحن منذ فترة طولية نولي اهتماما إلى حقيقة أن الولايات المتحدة شرعت بإنشاء سلطات بديلة في جزء كبير من الأراضي السورية. وتقوم واشنطن بعمليات غير ظاهرة لنقل أسلحة إلى تلك الفصائل التي تتعاون معها، أولا وقبل كل شيء، لقوات سوريا الديمقراطية، على أساس الميليشيات الكردية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، السبت الماضي، إن موسكو تتابع تطورات الوضع في عفرين بسوريا، بعد بدء عملية عسكرية تركية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "موسكو تلقت هذه المعلومات بقلق، وتتابع عن كثب تطورات الوضع"، كما أكد البيان: "في هذا الصدد تدعو الأطراف المتحاربة لضبط النفس".