"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على معسكر تابع لقوات هادي في تعز

أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخا باليستيا، اليوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني، على معسكر تابع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، في تعز جنوب غربي اليمن.

© REUTERS/ Naif Rahma قتلى وجرحى بغارات للتحالف على تعز وصعدة والجوف في اليمن

القاهرة- سبوتنيك . ووفقا لقناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، فإن "القوة الصاروخية أطلقت، اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا من نوع "قاهر إم2"، على معسكر الخيامي في تعز".

وأضافت القناة أن العشرات لقوا مصرعهم، بينهم قيادات، إثر الضربة البالستية".

وكانت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صدت هجوما شنته جماعة أنصار الله على مواقع حكومية شرق مدينة تعز.

كما دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجماعة أنصار الله في محافظة تعز بالتزامن مع مواجهات في محافظتي البيضاء وصعدة والجوف باليمن.