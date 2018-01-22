نجاة نائب وزير الداخلية اليمني ومسؤولين عسكريين من قصف مدفعي لـ"أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك . نجا نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن علي ناصر لخشع وقيادات عسكرية وأمنية، اليوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني، من محاولة اغتيال بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأبلغ مصدر محلي في تعز، وكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي جماعة أنصار الله قصفوا بستة صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون منطقة الخيامي في مديرية المعاف، استهدف بعضها حفل تخرج دفعة عسكرية حضره نائب وزير الداخلية اليمني اللواء الركن علي ناصر لخشع وقيادات عسكرية وأمنية، فيما أسفر القصف عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت أنها أطلقت صاروخا باليستيا، اليوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني، على معسكر تابع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، في تعز جنوب غربي اليمن.