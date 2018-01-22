تسجيل
13:34 22 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    طائرة مصر للطيران

    وفد روسي رفيع يبدأ التفتيش على إجراءات الأمن في مطار القاهرة

    © REUTERS/ Christian Hartmann
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر (44)
    0 0 0

    يبدأ وفد أمني روسي رفيع المستوى، اليوم الاثنين 22 يناير/ كانون الثاني، متابعة إجراءات الأمن المعتمدة، لتأمين الركاب والبضائع في مطار القاهرة؛ استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.

    مطار القاهرة الدولي
    © Sputnik. ahmed
    وزير النقل الروسي: لن يكون هناك مبنى منفصل للركاب الروس في مطار القاهرة
    وحسب مصدر أمني في مطار القاهرة، فإن هذا النوع من المتابعة يعد تفتيشا روتينيا، تم الاتفاق بين الجانبين المصري والروسي عليه، لضمان جودة وقوة إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في المطارات المصرية.

    وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الوفد الروسي من المقرر أن يواصل عملية المتابعة لمدة 3 أيام، داخل المبنى رقم "2" الجديد، والذي تم تخصيصه من جانب السلطات المصرية لرحلات الخطوط الروسية "إيرفلوت".

    ولفت المصدر إلى أن السلطات الأمنية بمطار القاهرة أعلنت حالة الطوارئ القصوى داخل الأجهزة والإدارات التابعة لها، بالإضافة لشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، حيث تولى عدد من خبراء الأمن المصريين التفتيش على إجراءات الأمن داخل المبنى رقم 2، قبل بدء التفتيش الروسي

    ومن المقرر، أن يلتقي الوفد الروسي، الذي يضم خبراء في مجالات الأمن والطيران من سلطة الطيران المدني الروسية، بقيادات وزارة الطيران المدني المصرية، لاستعراض جدول زيارة الوفد خلال جولاته التفتيشية على إجراءات الأمن داخلا المبنى رقم 2 بالمطار المخصص للرحلات الروسية.

    ووقع وزيرا الطيران المدني المصري والنقل الروسي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017 الماضي، بروتوكول عودة رحلات الطيران بين كل من مصر وروسيا، بعد أيام من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر.

    وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا، بعد استهداف إرهابيين لطائرة تقل ركاباً روسا، فوق محافظة شمال سيناء المصرية، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ما أدى لمقتل 290 مواطن روسي.

    الموضوع:
    استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر (44)

    انظر أيضا:

    مايك بنس يصل إلى الأردن قادما من القاهرة
    بالصور... السفير البريطاني يواجه برودة القاهرة بمشروب شعبي شهير
    نائب الرئيس الأمريكي يصل القاهرة
    رئيس الوزراء الإثيوبي من القاهرة: سد النهضة لن يشكل أي ضرر لأي جهة
    البشير يلتقي بسفير السودان في القاهرة ويطالبه بحل القضايا العالقة مع مصر
    بحكم القضاء... هذه الكتب ممنوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب
    أيروفلوت تخطط لاستئناف رحلاتها إلى القاهرة نهاية فبراير
    دي مستورا يدعو لتحديد هوية المتورطين في حادث مقتل عضو "منصة القاهرة"
    افتتاح معرض للفنان التشكيلي المصري سمير فؤاد في القاهرة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار عودة الطيران الروسي إلى مصر, أخبار استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر, أخبار مصر, أخبار روسيا اليوم, استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة, عودة السياح الروس, عودة الطيران, استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا, إستئناف الرحلات الجوية, مصر للطيران, مطار القاهرة الدولي, مصر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتاة تستعرض أمام مصور خلال مباراة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا 18 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    معاناة أطفال اليمن
    معاناة أطفال اليمن

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك