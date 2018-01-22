محكمة بحرينية ترفض استئناف "قاصر" معارض على حكم بالسجن وسحب الجنسية

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في البحرين، اليوم الاثنين، استئناف محكوم "قاصر"، بالسجن 3 سنوات وإسقاط الجنسية عنه، بحسب صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.

القاهرة- سبوتنيك . كانت محكمة أول درجة قضت، في وقت سابق، بالسجن 10 سنوات على متهم شارك مع آخر في أعمال جماعة "ائتلاف 14 فبراير" المعارضة، والتي تصنفها السلطات ضمن المجموعات الإرهابية، بتهمة تفجير إسطوانة غاز في منطقة القدم شمالي البحرين، وقضت بسجن المتهم الثاني 3 سنوات، كونه لم يتم الثامنة عشرة، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن كلا المتهمين، ومصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة إلى الشخصين تهماً باشتراكهما، في يوم 22 كانون الثاني/يناير 2016، في أعمال جماعة إرهابية، كان الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن المتهم الثاني لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وينطبق عليه العذر المخفف، عملاً بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.