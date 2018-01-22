الأكراد ينشرون فيديو تدمير دبابة تركية في عفرين

© REUTERS/ OSMAN ORSAL القوات الكردية تجبر الجيش التركي وحلفاءه على التراجع في عفرين

نشرت وحدات حماية الشعب الكردية عبر قناتها على اليوتيوب إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل الأكراد على عربة مدرعة تركية تقف فوق تل قريب. وقد أصاب الصاروخ الهدف، ما أدى إلى تشكل سحابة من الدخان فوق موقع الضربة.

وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية تمكنوا من تدمير 5 دبابات تركية في نقاط مختلفة من عفرين. كما أعلن الأكراد عن قتل 4 جنود أتراك و10 مسلحين من الجماعات السورية المسلحة المدعومة من قبل تركيا.