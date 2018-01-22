العراق يتسلم دعوة من موسكو للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري

أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، تسلمه دعوة رسمية من موسكو، لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية، المزمع عقده أواخر الشهر الجاري.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للجعفري، اليوم الاثنين، أن "السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف سلّم وزير الخارجية العراقي دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؛ للمشاركة في اجتماع الحوار السوري المزمع عقده في الأيام المقبلة في مدينة سوتشي الروسية".

وأضاف الموقع أن ماكسيموف سلم الجعفري كذلك "رسالة من نائب الرئيس الروسي دميتري روغوزين يقترح فيها عقد الدورة السابعة لأعمال اللجنة المُشتركة في الفترة المقبلة في موسكو؛ لتفعيل المزيد من آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة".