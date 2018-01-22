الجبير:نستعد لإطلاق عملية إغاثة شاملة للشعب اليمني

© REUTERS/ Naif Rahma يونيسيف: اليمن بحاجة عاجلة لمزيد من المساعدات الإنسانية

القاهرة — سبوتنيك . وأضاف الجبير، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد 22 يناير / كانون الثاني، أن المملكة ودول التحالف العربي تعد لإطلاق عملية إغاثة شاملة للشعب اليمني، وفقا لقناة "الإخبارية".

وتابع: "السعودية قدمت مساعدات إنسانية لليمن بقيمة تجاوزت 10.2 مليارات دولار".

واتهم الجبير إيران بدعم جماعة "أنصار الله" في اليمن، قائلا: "نظام إيران لا يزال يمد الحوثيين بالأسلحة للاعتداء على المملكة، لافتا إلى أن الحوثيين اعترضوا أكثر من 85 سفينة مساعدات إنسانية".