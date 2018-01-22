المتحدث العسكري المصري ينفي لـ"سبوتنيك" وقوع هجوم في سيناء

نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، ما نشرته بعض وكالات الأنباء والصحف، بشأن استهداف معسكر تابع للجيش المصري، بطائرة مسيرة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" ، اليوم الاثنين 22 يناير/ كانون الثاني 2018، إن كل ما نشر بشأن هذا الهجوم غير حقيقي، مؤكداً "لم يحدث، ونرجو نفي الخبر".

وكانت وكالات أنباء وصحف مصرية وعربية، نقلت عمن وصفتهم بـ"شهود عيان"، ما يفيد بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش المصري، إثر قصف جوي لأحد معسكراته، بواسطة طائرة بدون طيار، بالقرب من قرية "خريزة" وسط سيناء.