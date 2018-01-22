وزيرة تكشف تفاصيل جديدة عن الانتخابات الرئاسية في مصر

قالت وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة ‏نبيلة مكرم، إن الوزارة ستقدم عددا من الإجراءات والتسهيلات لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ‏المقبلة.

وأشارت الوزيرة المصرية في مؤتمر صحفي عقده، ظهر اليوم الاثنين 22 يناير/كانون الثاني، إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات ‏والوزارات المعنية‎.‎

وأضافت أنه يحق لأي مواطن بالخارج التصويت في أي ‏قنصلية أو سفارة دون التقييد بمكان إقامته المسجل بجواز السفر.

وأشارت إلى أنه لا يشترط سريان بطاقة ‏الرقم القومي، أو أن تكون البطاقة المنتهية مدتها، خاصة أنها لا تنفي صفة المواطنة عن حاملها.

فيما يتعلق بجواز السفر، قالت إنه لابد أن ‏يكون ساريا بانتخابات الخارج، لأن جواز السفر المنتهي لا يتيح لحامله التصويت‎، مشيرة إلى أن المهاجر بصفة غير شرعية متاح له أن يدلي بصوته لأنه لن يسأل عن مكانه اقامته.

وأوضحت مكرم بأن الوزارة ستطلق، في أول فبراير/شباط المقبل، على صفحة الوزارة منصة إلكترونية، تمكن المصريين من الخارج من التواصل مع الوزارة للإدلاء بالمشكلات والصعوبات، التى تواجهم في الخارج في العملية الانتخابية، وستقوم الوزارة بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابية لنقل هذه المشاكل ووضع حلول لها بالتعاون مع الهيئة.

© Sputnik. Sergei Guneev بدء تلقي طلبات الترشح للرئاسة المصرية اليوم

ولفتت مكرم إلى أن التصويت سيكون بمقر القنصلية، أو البعثة المصرية، أو أي من المقار التي ‏يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بناء على ترشيح وزارة الخارجية، مضيفة ‏أنه سيشرف على الانتخابات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أو أكثر من ‏العاملين بوزارة الخارجية‎.‎

كما أوضحت وزيرة الهجرة أن التصويت للمصريين بالخارج هي أيام 16 و17 و18 مارس/أذار ‏المقبل من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء، كما تجرى جولة الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 19 و20 و21 ‏أبريل/نيسان المقبل‎.‎

وعن خطوات التصويت، أشارت مكرم إلى أن رئيس اللجنة سيقوم بالتأكد من شخصية كل ناخب ‏ويسلمه بطاقة التصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة وتاريخ الانتخاب، ‏ويصوت الناخب فى الجانب المخصص، لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه فى ‏البطاقة يضعها مطوية فى الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع، ويوقع أسمه فى كشف الناخبين ‏بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له‎.‎