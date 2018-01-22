وزيرة تكشف تفاصيل جديدة عن الانتخابات الرئاسية في مصر

وأضافت أنه يحق لأي مواطن بالخارج التصويت في أي قنصلية أو سفارة دون التقييد بمكان إقامته المسجل بجواز السفر.
وأشارت إلى أنه لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي، أو أن تكون البطاقة المنتهية مدتها، خاصة أنها لا تنفي صفة المواطنة عن حاملها.
فيما يتعلق بجواز السفر، قالت إنه لابد أن يكون ساريا بانتخابات الخارج، لأن جواز السفر المنتهي لا يتيح لحامله التصويت، مشيرة إلى أن المهاجر بصفة غير شرعية متاح له أن يدلي بصوته لأنه لن يسأل عن مكانه اقامته.
وأوضحت مكرم بأن الوزارة ستطلق، في أول فبراير/شباط المقبل، على صفحة الوزارة منصة إلكترونية، تمكن المصريين من الخارج من التواصل مع الوزارة للإدلاء بالمشكلات والصعوبات، التى تواجهم في الخارج في العملية الانتخابية، وستقوم الوزارة بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابية لنقل هذه المشاكل ووضع حلول لها بالتعاون مع الهيئة.
كما أوضحت وزيرة الهجرة أن التصويت للمصريين بالخارج هي أيام 16 و17 و18 مارس/أذار المقبل من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء، كما تجرى جولة الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل/نيسان المقبل.
وعن خطوات التصويت، أشارت مكرم إلى أن رئيس اللجنة سيقوم بالتأكد من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة التصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة وتاريخ الانتخاب، ويصوت الناخب فى الجانب المخصص، لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه فى البطاقة يضعها مطوية فى الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع، ويوقع أسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)