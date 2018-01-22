قسد" تدعو روسيا والتحالف الدولي لتوضيح موقفهما من معركة عفرين"

طالبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" روسيا بتوضيح موقفها إزاء الهجوم الذي تشنه تركيا والقوات المتحالفة معها على عفرين، شمال غربي سوريا، كما طالبت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه القوات في عفرين.

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وذكر بيان صادر عن قوات سوريا الديمقراطية ، اليوم الاثنين 22 يناير / كانون الثاني، إن هذه المنطقة تعتبر خاضعة لمراقبة محطات الرادار الروسية، ولا يسمح لأي طائرة بالتحليق إلا بعد إذن مسبق، مضيفا: "روسيا الاتحادية وعبر مؤسساتها الرسمية مدعوة لتوضيح الموقف الصريح إزاء هذا العدوان التركي ".

وتابع البيان: "كما أن التحالف الدولي، شريكنا في مكافحة الإرهاب، الذي خضنا سوية معارك مشرفة لدحر الإرهاب وحققنا انتصارات مشتركة ضده، وشارفنا على إعلان النصر النهائي، يعلم بكل جلاء إن التدخل التركي جاء لإفراغ هذا النصر من مضمونه، ولذلك فالتحالف أيضا مدعو للاضطلاع بمسؤولياته تجاه قواتنا وشعبنا في عفرين".

وتابع البيان: "كما أننا نناشد القوى الديمقراطية والشعوب المحبة للسلام بالوقوف إلى جانب شعبنا لما يتعرض له من غزو همجي يستهدف وجوده و إبداء الموقف الحازم ضد هذا العدوان".