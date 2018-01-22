لقطات من تحرير مطار أبو الضهور العسكري (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لقطات من تحرير مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب، حيث تمكن الجيش السوري من تحرير المطار من الإرهابيين يوم أمس الأحد.

وجاء في التعليق على الفيديو أن قوات الجيش السوري حررت المطار بمساعدة أفراد الشرطة المحلية بقيادة العقيد سهيل الحسن.

ويعد مطار أبو الضهور ثاني أكبر قاعدة عسكرية شمال سوريا، وله أهمية استراتيجية كبيرة؛ كونه يقع بين محافظات حلب، وحماة، وإدلب، وتأتي أهمية هذا الإنجاز من كونه تتويجاً لتحرير 300 بلدة وقرية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وحصار تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الواقعة بين خناصر وأبو الظهور والسعن والحمرة وتأمين طريق رئيسي ثان بين حماة وحلب إضافة إلى طريق خناصر.

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة".

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فقد فاق عدد الضحايا 350 ألف مدني، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.