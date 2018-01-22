دبلوماسي مصري سابق: روسيا دعت مصر إلى مؤتمر سوتشي لاتفاقهما حول سوريا

قال الدبلوماسي المصري السابق السفير أحمد هندي، إن توجيه وزارة الخارجية الروسية دعوة لنظيرتها المصرية، لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري، المتعلق بحل الأزمة السياسية في سوريا، في مدينة سوتشي، جاء انطلاقاً من إيمان روسيا بأن مصر دولة ذات دور هام في المنطقة.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH مصر تتسلم دعوة رسمية من روسيا لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا

وأضاف هندي، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، اليوم الإثنين، أن المؤتمر، الذي من المقرر أن يقام في مدينة سوتشي الروسية، في نهاية شهر يناير الجاري، ربما يكون الانطلاقة الحقيقية لإيجاد حل للأزمة السياسية الكبرى في سوريا.

وأوضح أن الموقف المصري، المؤيد لاستقرار الدولة السورية، واستقرار مؤسسات الدولة، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بعيداً عن الحلول العسكرية التي تحاول بعض الأطراف فرضها، يتفق تماماً مع الأهداف التي دفعت روسيا إلى دخول المعركة في سوريا.

وتابع "مصر ترفض بشكل قاطع كافة محاولات تقسيم سوريا، وهي هنا تلتقي مع الدور الروسي بشكل كبير، لذلك اهتمت روسيا بأن تكون مصر طرفاً حاضراً في المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى التسوية السياسية للأوضاع المشتبكة في سوريا".

وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قال في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن مصر تسلمت دعوة رسمية من الجانب الروسي لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا، المقرر عقده في روسيا نهاية الشهر الجاري.

© Sputnik. Naowaf Ibrahim أحزاب وقوى سياسية سورية: سوتشي خطوة أولى نحو حوار وطني جاد يرسم ملامح الحل السياسي

وأضاف أحمد أبو زيد، أن الجانب الروسي قام بتسليم الدعوة إلى الخارجية المصرية لحضور المؤتمر، الذي ستحضره كافة القوى الوطنية السورية، لبحث آلية التوصل لحل سياسي لنزع فتيل الأزمة في البلاد، والتوصل لتسوية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية، ويلبي طموحات الشعب السوري الذي كان وما زال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار.

وأوضح أبوزيد أن مصر تدعم المفاوضات، الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا، وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأي مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.