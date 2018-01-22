إضراب المضيفين يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

ويطالب المضيفون العاملون على الجوية الجزائرية بمراجعة الأجور والعلاوات، وتنفيذ اتفاقات سابقة بين نقابة المضيفين وإدارة الشركة.
واضطرت الخطوط الجوية الجزائرية لتأجير طائرات من شركات أجنبية لنقل المسافرين، واستأجرت طائرة تابعة للجوية التونسية لنقل مسافرين على رحلة كانت مقررة إلى باريس، واستأجرت طائرة من شركة "بريتيش إيرويز" لنقل مسافرين كانت مقررة رحلتهم إلى لندن.
وقالت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها، اليوم الإثنين، إن طائراتها التي تنطلق من مطار الجزائر لم تتمكن من الإقلاع، بسبب دخول المضيفين في إضراب دون إشعار مسبق بداية من صبيحة اليوم حوالي الساعة الرابعة".
وأضاف بيان الخطوط الجوية الجزائرية أن خلية أزمة لمعالجة هذه الوضعية بمجرد بداية الإضراب، ودعت المسافرين للاتصال بالمطار لمعرفة تفاصيل وتطورات الرحلات".
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