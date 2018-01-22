إضراب المضيفين يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

تعطلت كافة رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، من مطار الجزائر الدولي بسبب إضراب مفاجئ للمضيفين.

الجزائر — سبوتنيك . شهد مطار الجزائر الدولي والمطار الداخلي اضطرابات في رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، بسبب إلغاء عدد من الرحلات نتيجة الإضراب المفاجىء للمضيفين.

ويطالب المضيفون العاملون على الجوية الجزائرية بمراجعة الأجور والعلاوات، وتنفيذ اتفاقات سابقة بين نقابة المضيفين وإدارة الشركة.

واضطرت الخطوط الجوية الجزائرية لتأجير طائرات من شركات أجنبية لنقل المسافرين، واستأجرت طائرة تابعة للجوية التونسية لنقل مسافرين على رحلة كانت مقررة إلى باريس، واستأجرت طائرة من شركة "بريتيش إيرويز" لنقل مسافرين كانت مقررة رحلتهم إلى لندن.

وقالت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها، اليوم الإثنين، إن طائراتها التي تنطلق من مطار الجزائر لم تتمكن من الإقلاع، بسبب دخول المضيفين في إضراب دون إشعار مسبق بداية من صبيحة اليوم حوالي الساعة الرابعة".

وأضاف بيان الخطوط الجوية الجزائرية أن خلية أزمة لمعالجة هذه الوضعية بمجرد بداية الإضراب، ودعت المسافرين للاتصال بالمطار لمعرفة تفاصيل وتطورات الرحلات".