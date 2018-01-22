بوتين يتلقى رسالة خاصة من الرئيس اليمني

نقل وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخليفي، اليوم الإثنين، رسالة خاصة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تسلمها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء المخليفي في موسكو.

© REUTERS/ Khaled Abdullah المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد تجاوب جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات

وأشار المخليفي لمصادر إعلامية روسية أنه نقل تحيات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشاد بالموقف الروسي الذي يؤيد السلطات اليمنية الشرعية ويدعم عملية السلام في اليمن.

واعتبر المخليفي أن بين روسيا واليمن علاقات قديمة ووطيدة وتعتبر من أقدم العلاقات بين روسيا ودول عربية أخرى، وأعلن أن اليمن سيحتفل قريبا بذكرى التسعين لتوقيع المعاهدة بين روسيا واليمن.

وكشف وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخليفي أنه ناقش مع لافروف مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك مسار حل الأزمة اليمنية. كما تمت مناقشة قرار واشنطن بنقل السفارة الأمريكية إلى إسرائيل إلى القدس.