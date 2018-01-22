إضراب يشل مناحي الحياة في قطاع غزة

شل الإضراب التجاري والمؤسساتي كافة مناحي الحياة في قطاع غزة بعد تنفيذ التجار والبنوك وأصحاب المحال إضرابا احتجاجا على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" وعدم تنفيذ المصالحة الداخلية التي ظلت تراوح مكانها.

© AP Photo/ Eyad Baba إسرائيل تقرر إغلاق معبر "كرم أبو سالم" مع قطاع غزة

رام الله — سبوتنيك . وجهت مؤسسات القطاع الخاص دعوات للتجار للبدء بخطوات احتجاجية أولها الإضراب التجاري وصولا لخطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة.

قال رئيس غرفة تجارة غزة، وليد الحصري، في مؤتمر صحفي عقده في قطاع غزة: إن مؤسسات القطاع الخاص باسم آلاف المنشآت الاقتصادية وعشرات الآلاف من التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والزراعيين والعاملين لديهم تطلق هذا النداء العاجل كصرخة أخيرة بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة إلى نقطة الصفر.

وطالب الحصري، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية وقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي بالإسراع لإنقاذ الوضع الكارثي في قطاع غزة.