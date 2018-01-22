الرباعي العربي يجدد تمسكه بالمطالب الـ13 لإعادة العلاقات مع قطر

جدد وزراء خارجية الدول العربية المقاطعة لقطر تمكسهم بمطالبهم الـ13 لإعادة العلاقات مع الدوحة إلى طبيعتها، بعد نحو سبعة أشهر من مقاطعتهم لها دبلوماسيا وفرض إجراءات ضدها.

القاهرة — سبوتنيك . ذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية، مساء اليوم الإثنين، أن "وزراء خارجية مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، عقدوا اجتماعاً تشاوريا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض، اليوم"، موضحا أنهم "استعرضوا خلال الاجتماع الممارسات الاستفزازية الأخيرة لقطر، التي تستهدف تقويض مصالح الدول الأربع وأمنها القومي".

وشدد البيان على أن الوزراء الأربعة "أكدوا على تضامنهم الكامل مع بعضهم البعض، وتمسكهم بالمطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها من قبل على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية معه".

ونقل البيان عن الناطق باسم الخارجية المصري أحمد أبو زيد قوله إن "الوزراء الأربعة ناقشوا عددا من القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي، وأكدوا على تكاتفهم في مواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم العربي، أو التواجد في المنطقة بشكل يهدد مصالح أي من الدول الأربع".

وأكد الوزراء "استمرار تضامنهم وتنسيق مواقفهم حماية الأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة"، بحسب البيان.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، 5 حزيران/ يونيو من العام الماضي، بسبب ادعاءات ضدها حول "تمويل ودعم الإرهاب"، الأمر الذي نفته الدوحة قطعياً وطالبت بالحوار لحل المسائل الخلافية.