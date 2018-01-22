قوات سوريا الديمقراطية تدرس إرسال تعزيزات إلى عفرين

ولفتت "رويترز" إلى أن "وحدات حماية الشعب الكردي" هي المكون الرئيسي في تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يضم مقاتلين أكراد وعرب.
وقالت وحدات حماية الشعب إنها سترسل مزيدا من المقاتلين إلى عفرين إذا اقتضت الضرورة، مشيرة إلى وجود تعزيزات عسكرية من قبل، وفقا لـ"رويترز".
ودعا كينو غابرييل، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية في مؤتمر صحفي، بثته قنوات تلفزيونية، اليوم الاثنين، إلى بذل جهود دولية لوقف الهجوم التركي على عفرين.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب على مناطق في شمال وشرق سوريا إضافة إلى عفرين شمال غربي البلاد، بينما تتلقى دعما من واشنطن يتضمن أسلحة وتدريب ودعم بري وجوي بصورة أغضبت تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب حليفة للمتمردين الأكراد الذين يقاتلون الدولة التركية منذ عقود.
ولفتت "رويترز" إلى أن إرسال تعزيزات من مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى عفرين سيتطلب العبور قرب مناطق قرب حلب تسيطر عليها الحكومة السورية.
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