وزيرا خارجية مصر والأردن يجتمعان من أجل فلسطين

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في ضوء زيارة الأخير إلى واشنطن، والجولة الحالية لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في منطقة الشرق الأوسط.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تشيد بإدانة روسيا لقرار واشنطن تقليص تمويل وكالة "الأونروا"

القاهرة — سبوتنيك. قال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، اليوم الإثنين، إن الوزيرين "بحثا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف البيان أن الوزيرين التقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المنعقد بالرياض، وتبادلا خلال مقابلتهما "الرؤى والتشاور على ضوء زيارة وزير خارجية الأردن الأخيرة إلى واشنطن، والجولة الحالية لنائب الرئيس الأمريكي في المنطقة، كما نسقا فيما بينهما بشأن الاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية يوم الأول من شباط/ فبراير المقبل".

وأكد البيان "حرص الوزيرين على متابعة مسار التعاون الثنائي بين البلدين، وأهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين السياسيتين، ومواصلة التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة، والتي تحتم على الدول العربية المزيد من تنسيق المواقف والتشاور حفاظاً على الأمن القومي العربي والتضامن في مواجهة التحديات المختلفة".

وكانت الجامعة العربية قد أعلنت عن تشكيل وفد وزاري السبت الماضي يضم وزراء خارجية كل من الأردن ومصر وفلسطين والمغرب والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة الآثار السلبية للقرار الأمريكي بشأن القدس وتبيان خطورته في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس عند العرب والمسلمين، وعقد الاجتماع الأول في عمّان في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي، واتفق الحضور على استئناف اجتماعاتهم بشأن القدس في الأول من شباط/ فبراير المقبل في مقر الجامعة في القاهرة.