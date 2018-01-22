وزيرا خارجية مصر والأردن يجتمعان من أجل فلسطين

وأضاف البيان أن الوزيرين التقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المنعقد بالرياض، وتبادلا خلال مقابلتهما "الرؤى والتشاور على ضوء زيارة وزير خارجية الأردن الأخيرة إلى واشنطن، والجولة الحالية لنائب الرئيس الأمريكي في المنطقة، كما نسقا فيما بينهما بشأن الاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية يوم الأول من شباط/ فبراير المقبل".
وأكد البيان "حرص الوزيرين على متابعة مسار التعاون الثنائي بين البلدين، وأهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين السياسيتين، ومواصلة التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة، والتي تحتم على الدول العربية المزيد من تنسيق المواقف والتشاور حفاظاً على الأمن القومي العربي والتضامن في مواجهة التحديات المختلفة".
وكانت الجامعة العربية قد أعلنت عن تشكيل وفد وزاري السبت الماضي يضم وزراء خارجية كل من الأردن ومصر وفلسطين والمغرب والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة الآثار السلبية للقرار الأمريكي بشأن القدس وتبيان خطورته في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس عند العرب والمسلمين، وعقد الاجتماع الأول في عمّان في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي، واتفق الحضور على استئناف اجتماعاتهم بشأن القدس في الأول من شباط/ فبراير المقبل في مقر الجامعة في القاهرة.
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