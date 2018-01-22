مقتل يمنيين في غارة لطيران التحالف على صعدة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، بغارة لطيران التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله"، على محافظة صعدة اليمنية الحدودية مع السعودية.

© Sputnik. Valeriy Melnikov لافروف: كل الخطط المفروضة على اليمن غير مجدية وروسيا تعمل مع جميع الأطراف

صنعاء — سبوتنيك. أفاد مصدر محلي، لـوكالة " سبوتنيك "، بأن طيران التحالف شن، اليوم، غارة على منزل في منطقة الأزقول بمديرية سحار، أسفرت عن مقتل 3 من أسرة واحدة.

يأتي ذلك عقب مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين بغارتين للتحالف على منطقة المصاعبة في ذات المديرية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/ مارس 2015، لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على حكم البلاد.

وازدادت الأوضاع الأمنية في محافظات اليمن المختلفة، خاصة العاصمة صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.