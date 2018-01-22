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18:56 22 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي

    حاكما دبي وأبوظبي ينعيان وفاة 7 أطفال

    © AFP 2018/ STR
    العالم العربي
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    نعى حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 7 أطفال، توفوا إثر حادث اختناق في إمارة الفجيرة، اليوم الإثنين 22 يناير/ كانون الثاني.

    غرد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه على "تويتر": "فجعنا اليوم بوفاة سبعة من أطفالنا في حادث حريق منزلي…تعازينا الحارة لشعب الإمارات في وفاة شوق وخليفة وأحمد وعلي وشيخة وسارة وسمية أبناء سعيد الصريدي. إنَّا لله وإنا إليه راجعون. مصابنا في أطفالنا وأكبادنا مصاب الوطن كله. في الفردوس مثواكم إن شاء الله".

    وتابع: "وجهنا اليوم الدفاع المدني بالدولة التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين. على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع. المواطن أغلى ما نملك. وحياته حياة للوطن. وأمنه وسلامته أولوية لنا ولكافة من يعمل في حكومتنا".

    كما نعى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأطفال ضحايا الحادث عبر حسابه على "تويتر"، مغردا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله، وببالغ الحزن والأسى تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة 7 من أبناء أسرة الصريدي في حادث اختناق في الفجيرة، وبهذا المصاب نشاطر ذوي الأسرة مشاعر الحزن والألم، معربين عن تعازينا ومواساتنا القلبية لهم، داعين الله أن يمن على المتوفين بالرحمة ويلهم أهلهم الصبر والسلوان".

    وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، وفاة 7 أطفال في حريق منزل في الفجيرة، هم أربعة أولاد و3 بنات، تتراوح أعمارهم من 5 إلى 13 عاما، إثر اختناقهم.

    وكانت غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة تلقت بلاغا في تمام الساعة 5.40 صباح اليوم، من والدة الأطفال، تفيد بتعرض منزلها لحريق وأن أبنائها في داخل المنزل، بعد أن استيقظت على رائحة الأدخنة الصادرة من الحريق.

    وعلى الفور، تحركت فرق الإنقاذ ودوريات الشرطة وأجهزة الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ في وقت قياسي، وعند وصول فرق الإنقاذ إلى المنزل عثر على الأطفال السبعة وقد فارقوا الحياة.

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    الكلمات الدلالية:
    حريق, أطفال, الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, الفجيرة, أبوظبي, أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة, دبي
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