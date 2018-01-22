بوغدانوف والسفير السوري يبحثان التحضير لمؤتمر سوتشي

اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بالسفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، وناقشا التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "استقبل بوغدانوف سفير الجمهورية العربية السورية لدى موسكو، رياض حداد بناء على طلبه".

وخلال النقاش جرى بحث الوضع في سوريا وحولها مع التركيز على مسائل التسوية السياسية للأزمة السورية، وتم إيلاء اهتمام خاص لموضوع التحضير للحوار الوطني السوري".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن اليوم الإثنين، أن الأكراد مدرجون في قائمة المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالدور الكردي في العملية السياسية، بالتأكيد، يجب تأمين هذا الدور، ممثلو الأكراد أدرجوا في قائمة السوريين المدعوين إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري والذي سيعقد في سوتشي الأسبوع المقبل".