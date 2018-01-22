القوات التركية و"الجيش الحر" يسيطرون على مرتفع بارسايا في عفرين

سيطرت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" اليوم الإثنين على جبل بارسايا المهم والاستراتيجي في منطقة عفرين، شمالي سوريا، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وبحسب وكالة " الأناضول " فإن "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني" يستخدمان الجبل الذي يطل على منطقة إعزاز في سوريا ومقاطعة كيليس التركية كقواعد عسكرية لهم.

وعلى صعيد منفصل، سيطرت القوات التركية على قرى الشيخ بادي ومارسو وحفتر أيضا في منطقة بلبل في شمال سوريا.

وأفادت "الأناضول" أنه "يبلغ عدد المناطق التي تمت السيطرة عليها 15 منطقة في اليوم الثالث من عملية "غصن الزيتون"، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار على طول الحدود التركية مع هذه المنطقة، فضلا عن حماية الشعب السوري من قمع وقسوة الإرهابيين، وفقا لما ذكرته الأركان العامة التركية".