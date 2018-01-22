الصليب الأحمر الدولي: يجب حماية المدنيين في عفرين السورية

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء سلامة المدنيين في مدينة عفرين السورية، مشيرة إلى أن السوريين يعيشون أوقاتا عصيبة في كل أنحاء بلادهم.

© AFP 2018/ Bulent Kilic "قسد": مقتل 18 شخصا وإصابة 23 حصيلة القصف التركي على عفرين

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت اللجنة الدولية في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الإثنين، أنها تعرب عن قلقها إزاء سلامة آلاف المدنيين الذين يعيشون في عفرين ".

ولفتت اللجنة إلى أن أول من يعاني وسط هذا القتال هم المدنيون، مشيرة إلى أن هذا لا يجب أن يحدث، وأنه يجب حماية المدنيين".

وأعلنت تركيا، السبت الماضي، شن هجوم على منطقة عفرين، وقالت إن سبب العملية العسكرية هو القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية السورية، المكون الأساسي في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من واشنطن.