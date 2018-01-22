قرار عاجل في الإمارات لحماية أغلى ما تملك

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزارء الإمارات، حاكم دبي، بضرورة توفير أنظمة حماية من الحرائق في كافة بيوت المواطنين.

ويأتي قرار ابن راشد في أعقاب وفاة سبعة أطفال في حريق اندلع في منزل في إمارة الفجيرة.

وكتب ابن راشد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجهنا الْيَوْمَ الدفاع المدني بالدولة التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين".

وأضاف "على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع. المواطن أغلى ما نملك. وحياته حياة للوطن. وأمنه وسلامته أولوية لنا ولكافة من يعمل في حكومتنا".

وجهنا الْيَوْمَ الدفاع المدني بالدولة التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين. على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع. المواطن أغلى ما نملك. وحياته حياة للوطن. وأمنه وسلامته اولوية لنا ولكافة من يعمل في حكومتنا — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 22, 2018

وكانت صحيفة "البيان" الإماراتية، قد نشرت نبأ وفاة سبعة أطفال في حريق منزل في الفجيرة، وهم أربعة أولاد و3 بنات، تتراوح أعمارهم من 5 إلى 13 عاما، إثر اختناقهم بسبب حريق اندلع في منزلهم.